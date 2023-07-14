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НовостиОбщество14 июля 2023 18:55

Роспотребнадзор проверил здание ВГТРК в Москве из-за посылки с неизвестным порошком

Днем 14 июля в здание медиахолдинга доставили конверт с неизвестным порошком
Сергей ЧИКОВ
14 июня в здание медиахолдинга ВГТРК в Москве доставили подозрительную посылку с неизвестным веществом в конверте

14 июня в здание медиахолдинга ВГТРК в Москве доставили подозрительную посылку с неизвестным веществом в конверте

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Московской области сообщили, что в здании ВГТРК в Москве после получения конверта с неизвестным порошком проведены все необходимые профилактические мероприятия.

“Управление Роспотребнадзора по Москве в рамках своих компетенций провело комплекс мероприятий в здании ВГТРК в связи с обнаружением в экспедиции телеканала конверта с неизвестным порошком”, — сообщил Роспотребнадзор.

Напомним, днем 14 июня в здание медиахолдинга ВГТРК в Москве доставили подозрительную посылку с неизвестным веществом в конверте. К зданию телерадиовещательной компании оперативно приехали сотрудники полиции, МЧС, а также четыре автомобиля скорой помощи.

При этом сообщений о пострадавших от неизвестной посылки не поступало, однако сотрудники правоохранительных органов из соображений безопасности вывели из здания нескольких людей и отправили вещество на экспертизу.