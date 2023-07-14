Небензя: Россия установила случаи сексуального насилия боевиками “Азова*” Фото: REUTERS

Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что после освобождения территорий ДНР и ЛНР российские следователи установили случаи сексуального насилия украинских боевиков, в том числе батальона “Азов*” и “Торнадо” в отношении местных жителей.

“Жительница города Мариуполя рассказывала, как боевики полка "Азов" - того самого, с руководителями которого Зеленский недавно обнимался на камеру, насиловали женщин, проявлявших симпатию к России, и заливали им монтажную пену, прошу прощения, во внутренние половые органы”, — рассказал постпред.

Также он отметил, что в 2015 году неонацистский батальон “Торнадо” построил в Лисичанске пыточную камеру, в которой военные пытали и насиловали мирных жителей города, включая пенсионерок и несовершеннолетних. При этом, подчеркнул Небензя, подобные шокирующие факты фиксировали и представители структур ООН, однако организация не прореагировала на эти преступления должным образом.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также отмечал, что для “украинских неонацистов нет никаких моральных преград”, и они готовы продолжать террор мирного населения, в том числе в приграничных районах России.

При этом миссия ООН по правам человека, занимающаяся расследованием случаев военных преступлений на Украине, задокументировала не менее 25 случаев расправы ВСУ над российскими солдатами, взятыми в плен.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что в ходе спецоперации на Украине российские военные сражаются с прямыми последователями нацизма.

*Националистический батальон “Азов” признан террористической организацией и запрещен в РФ