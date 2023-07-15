Нефтесервисная компания Schlumberger заявила о прекращении поставок в Россию

Нефтесервисная корпорация SLB объявила об уходе из России. Фото: REUTERS

Корпорация SLB в пятницу 14 июля объявила о прекращении поставок оборудования и технологий в Россию. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

Напомним, SLB – одна из крупнейших в мире нефтесервисных корпораций. Ранее она называлась Schlumberger.

«Сегодня SLB объявила о приостановке поставок в Россию продуктов и технологий с объектов по всему миру в связи с расширением международных санкций», - сказано в документе.

Сообщается, что ранее компания приостановила поставки в Российскую Федерацию своего оборудования и технологий из США, Канады, Великобритании и стран Евросоюза на фоне конфликта на Украине.

Накануне японский автоконцерн Isuzu объявил о своем выходе из бизнеса в России. Сообщается, что акции российской «дочки» японского концерна переданы компании «Соллерс», являющейся крупным российским автопроизводителем.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал, как относиться к зарубежным корпорациям, решившим уйти из России ввиду западных санкций.

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