Минюст Грузии: польский медик пытался украсть анализы Саакашвили

Медик из Польши пытался украсть анализы истощенного Саакашвили. Фото: REUTERS, GLOBAL LOOK PRESS.

Польский медик пытался украсть образец анализа политика Михаила Саакашвили, который находится в заключении. Об этом сообщил глава грузинского Минюста Рати Брегадзе.

«Польский врач пытался тайно вынести образец анализа заключенного Михаила Саакашвили, спрятав его в обуви», - заявил министр на брифинге.

Два польских медика проводят обследование бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в клинике в Тбилиси. Врачей из Польши привлекли к исследованию состояния здоровья экс-президента по требованию членов его семьи. По официальным правилам, они могут получить анализы Саакашвили.

«Призываем всех воздерживаться от провокационных и противоправных действий», - резюмировал Рати Брегадзе.

Напомним, в апреле этого года бывший президент Грузии заявил о приближении своей смерти из-за ухудшения здоровья, заявив, что уже сейчас умирает. Как уточнил Саакашвили, у него диагностировано свыше 20 серьезных заболеваний, которые он получил в заключении.

Сайт KP.RU писал, как истощенный Саакашвили появился на судебном заседании по видеосвязи и шокировал суд, раздевшись перед камерой.