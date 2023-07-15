Польские врачи не нашли следов отравления у Саакашвили

Медики не нашли следов отравления в организме Михаила Саакашвили. Фото: REUTERS

Польские медики не нашли подтверждения версии, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был отравлен. Об этом рассказал клинический директор тбилисского медучреждения «Вивамед», где находится политик, Зураб Чхаидзе.

«Ни о каком отравлении металлами речи не идет», - сказал Чхаидзе на пресс-конференции, уточнив, что содержание тяжелых металлов в организме политика не превышает норму.

Зураб Чхаидзе допустил, что состояние Саакашвили улучшится, если политик начнет питаться с учетом рекомендаций врачей.

«В пенитенциарной службе зафиксировано, какую пищу приносят ему члены его семьи, что не составляет даже четверть необходимого калоража», - сказал медик.

Сайт KP.RU писал, как истощенный Саакашвили появился на судебном заседании по видеосвязи и шокировал суд, раздевшись перед камерой.

Напомним, в апреле этого года бывший президент Грузии заявил о приближении своей смерти из-за ухудшения здоровья, заявив, что уже сейчас умирает. Как уточнил Саакашвили, у него диагностировано свыше 20 серьезных заболеваний, которые он получил в заключении.

Ранее в Минюсте Грузии заявили, что один из польских медиков, обследовавших Саакашвили по просьбе членов его семьи, пытался украсть анализы политика. Врач спрятал образец анализа Саакашвили в своей обуви.