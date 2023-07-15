Politico: в Европе ждут разрешения Вашингтона на обучение украинцев управлению F-16

Европейские инструкторы не начинают обучение пилотов ВСУ управлению истребителями F-16, пока США не дали официального разрешения на это. Фото: REUTERS

Европейские инструкторы не приступили к обучению украинских военных летчиков управлению истребителями F-16, так как не получили на это формального одобрения США. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Сообщается, что около дюжины европейских стран, в том числе Дания и Румыния, ожидает официального разрешения Вашингтона, чтобы начать обучение пилотов ВСУ. Госдеп США должен дать добро на передачу инструкций, симуляторов и другого оборудования. Соответствующий запрос еще рассматривается, уточняет издание.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на форуме НАТО проинформировала, что обучение летчиков ВСУ управлению истребителями F-16 займет от полугода до 8 месяцев. Министр допустила, что обучение украинских пилотов начнется в августе 2023 года.

Тем временем глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что факт передачи американских истребителей F-16 Киеву будет рассматриваться Москвой как ядерная угроза со стороны Запада. Лавров указал на то, что Соединенные Штаты и НАТО создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией.