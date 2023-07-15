Маск будет обучать искусственный интеллект при помощи сообщения в Twitter

Илон Маск будет обучать ИИ при помощи постов в Твиттере. Фото: REUTERS

Миллиардер Илон Маск намерен использовать посты из Twitter для обучения искусственного интеллекта. Этим будет заниматься новая компания Маска xAI.

«Думаю, мы также будем использовать для обучения публичные твиты, разумеется, ничего частного, как это делают практически все остальные», - сказал Маск в пятницу 14 июля во время мероприятия Twitter Spaces, в ходе которого он вместе со своей командой рассказал о перспективах новой компании. Трансляция мероприятия велась в социальной сети Twitter.

Ранее американский миллиардер Илон Маск официально объявил о создании новой компании, которая будет заниматься вопросами искусственного интеллекта. Речь идет о компании xAI.

Напомним, Илон Маск был в числе тысячи ученых и знаковых фигур, которые подписали открытое письмо с требованием немедленно, как минимум на полгода, остановить разработки в области искусственного интеллекта.

Также сообщалось, что Илон Маск обвинил корпорацию Microsoft в незаконном использовании данных его социальной сети для обучения алгоритмов на базе искусственного интеллекта, пригрозив также, что такое нарушение может стать поводом для судебного разбирательства.

Тем временем в Германии искусственный интеллект прочитал проповедь в церкви вместо пастора.