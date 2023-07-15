Байден пытался укусить ребёнка в конце визита в Финляндию. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден пытался укусить, а затем поцеловать маленького ребёнка в финале своего визита в Финляндию.

В Польшу из Украины ввозят зерно в шокирующих объемах. Неконтролируемый импорт зерна приводит к серьезным проблемам для польских фермеров. Об этом заявил профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак.

Российские военные поразили десятки мест скопления ВСУ в районе Пятихаток. Войска РФ уничтожили украинский минометный расчет, танк, бронированные машины, артиллерийские орудия.

Российские военные на Запорожском направлении уничтожили украинскую диверсионную группу, которая находилась в лесопосадке в ночное время.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о своем намерении «взять Крым», когда он будет располагать достаточными средствами для этой операции.

Решение президента США Джо Байдена о мобилизации резервистов для усиления НАТО в Европе является фактически подготовкой к военным действиям против России. Такое мнение высказал Роберт Кеннеди-младший, кандидат на выдвижение в президенты США.

Польский медик пытался украсть образец анализа Михаила Саакашвили, который находится в заключении. Врач спрятал биологический материал политика в своей обуви.

Нефтесервисная компания Schlumberger заявила о прекращении поставок в Россию. Прекращение поставок оборудования и технологий связано с расширением международных санкций.

Британский министр обороны Бен Уоллес может покинуть свой пост и уйти из политики осенью 2023 года.