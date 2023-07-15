Экоактивисты собираются парализовать Лондон, устроив неделю масштабных протестов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экоактивисты движения Just Stop Oil, которые выступают за прекращение добычи нефти и газа, намерены «парализовать» Лондон при помощи самых масштабных акций протеста, проводившихся когда-либо. Об этом сообщает газета Express со ссылкой на данные, которые получил журналист под прикрытием в ходе встречи лидеров движения.

Как передает издание, в акциях протеста собираются принять участие все десять отделений движения для того, чтобы «немного парализовать Лондон». Ранее отделения движения участвовали в акциях протеста по очереди.

Уточняется, что начало протестов было анонсировано на час пик в следующий понедельник, 17 июля. Они продлятся до субботы, 22 июля. Экоактивисты планируют вынудить британские власти перестать выдавать лицензии на внутреннюю добычу нефти и газа.

Напомним, в пятницу, 14 июля, экоактивисты движения Letzte Generation («Последнее поколение») перекрыли центр Вены, изображая собой машины. Подобным образом участники хотели показать неэффективность автомобилей. За день до этого активисты того же движения прикрепили себя к взлетно-посадочной полосе в аэропортах Гамбурга и Дюссельдорфа, нарушив авиасообщения.