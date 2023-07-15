Владевшая батискафом «Титан» компания OceanGate удалила все аккаунты в соцсетях Фото: EAST NEWS

Американская компания OceanGate Expeditions, которая владела потерпевшим крушение батискафом «Титан», удалила все свои учетные записи из социальных сетей.

Ранее у OceanGate Expeditions были аккаунты в Facebook* и Instagram*, а также Twitter и LinkedIn. Доступ к ним пропал в пятницу, 14 июля.

На сайте компании ранее разместили сообщение, в котором уведомили о приостановке исследовательской и коммерческой деятельность OceanGate Expeditions.

Напомним, о потере связи с батискафом «Титан», который направлялся к месту гибели «Титаника» в Атлантике, стало известно 19 июня 2023 года. Спустя три дня береговая охрана США обнаружила обломки аппарата, а экспертиза подтвердила смерть всех членов экипажа.

Специалисты полагают, что трагедию можно было бы предотвратить, поскольку ряд посетителей экскурсий и бывший сотрудник компании заявляли о небезопасности данного батискафа. OceanGate Expeditions начала проводить экспедиции к месту крушения «Титаника» в 2021 году, а их стоимость была примерно 250 тысяч долларов.

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