Российские войска захватили планшет со стратегической системой ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские войска из Южной группировки войск захватили планшет с системой «Крапива» во время штурма позиций украинской армии на Угледарском направлении. Об этом в субботу, 15 июля, рассказал командир одного из отрядов «Шторм Z» с позывным Русский.

Такой планшет является частью системы ведения боя, при помощи которого выстраивается координация между командирами разных родов украинских войск. Командир заявил, что все цели российской армии, которая обнаруживает различные подразделения противника, заносятся в эту систему, а позже обновляются на планшете.

«Каждый командир сидит с этим планшетом и скидывает другим информацию, которую считает важной. Разведрота уже знает, что вот тут стоит наш блиндаж или танк. Летит беспилотник, и они сразу в «Крапиву» сливают», - приводит РИА Новости заявление командира.

Напомним, ранее временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что во время наступления на Угледарском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери и были отброшены на свои исходные позиции.