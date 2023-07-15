Более 300 машин скопились в пробке у Крымского моста со стороны Кубани Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром в субботу, 15 июля, свыше 300 машин скопилось в пробке у Крымского моста со стороны Кубани. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 304 транспортных средства. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи затруднений нет», - сказано в заявлении.

В пятницу, 14 июля, днем на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Кубани было более 700 транспортных средств, а время ожидания проезда выросло до двух часов, однако к вечеру затруднения устранили. При этом в начале недели, в понедельник, 10 июля, очередь из автомобилей к Крымскому мосту достигала более 1200 машин.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин поручил максимально задействовать паромные переправы у Крымского моста, а в Министерстве транспорт РФ распорядились принять все необходимые меры для повышения пропускной способности пунктов досмотра, в том числе говорилось об увиличении числа сотрудников.