Овощи на Украине подорожали на 22% за месяц Фото: Shutterstock

Стоимость овощей на Украине за месяц возросла на 22%. Об этом рассказал глава союза украинского крестьянства Иван Томич, назвав одной из причин подорожание топлива.

По данным Госстата Украины, стоимость картофеля за килограмм за месяц в стране возросла на 22% - с 9,9 гривен до 12 гривен, капуста стала дороже на 21% - с 37,6 гривен до 45,6 гривен, яблоки на 20% - с 29,8 гривен до 35,8 гривен и морковь на 9% - с 54,7 гривен до 59,6 гривен.

«Главные факторы, которые повлияли на рост цен - это конфликт на Украине… Миграция сельского населения, повышение цен на топливо и затяжная прохладная весна, которая наблюдалась в этом году», - заявил глава союза украинского крестьянства в эфире телеканала «Рада», сообщив также, что в августе 2023 года ожидать серьезного снижения цен не стоит.

Заместитель главы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в свою очередь предупредил украинцев о возможном росте цен на мясо птицы и яйца.

«Цена и логистика на промышленное производство будет формироваться в результате формирования цен на электрику», - уточнил он, отметив, что в таком случае мясо птицы и яйца могут подорожать от 5 до 15%.

Напомним, в мае этого года Минэнерго Украины сообщило о критически малом запасе топлива в стране. В ведомстве отметили, что в случае прекращения поступлений нефти и нефтепродуктов страна сможет удовлетворять потребность в них не более 10-30 дней за счет собственной добычи и запасов.