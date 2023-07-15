Три человека погибли при столкновении грузовика и рейсового автобуса на Кубани Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Три человека погибли в результате аварии с участием рейсового автобуса и грузовика на Кубани, а число пострадавших увеличилось до 14. Об этом в субботу, 15 июля, заявили в региональном управлении МЧС.

«В результате аварии пострадало 14 человек, из них спасено три человека путем деблокации, еще три человека, к сожалению, погибли», - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, ДТП произошло ранним рано утром в субботу, 15 июля, утром в Брюховецком районе Краснодарского края. Грузовик и рейсовый автобус столкнулись на 91 км автодороги «Краснодар - Ейск».

По предварительным данным, зерновоз вылетел на встречную полосу, где в тот момент время ехал автобус, в котором находился 41 пассажир. Люди ехали из Тулы в Анапу.

Напомним, на прошлой неделе, 8 июля, рейсовый автобус с 47 пассажирами столкнулся с автомобилем Nissan Pathfinder в Иркутской области. В результате ДТП погибли два человека и четверо пострадали.