Забастовки на военном складе в Шотландии могут осложнить поставки ракет для ВСУ

Mirror: забастовки на складе Шотландии осложнят поставки Storm Shadow для ВСУ Фото: REUTERS

Поставки ракет Storm Shadow и Brimstone украинским войскам могут осложниться из-за забастовки работников на складе оборонного оборудования и поддержки в шотландском Бейте. Об этом пишет газета Mirror со ссылкой на источник.

Как передает издание, свыше 50 ведущих работников склада в Шотландии в пятницу, 14 июля, вышли на забастовку, причиной для которой стал недостаточный уровень заработной платы. Данный склад отправляет украинским войскам ракеты Storm Shadow и Brimstone, а также оружие на атомные подводные лодки на шотландской базе Фаслейн.

«Забастовка, если продолжится в течение длительного периода, может в итоге сказаться на ракетах, которые отправляются на Украину или Фаслейн», - заявил собеседник издания.

Забастовка продолжится до понедельника, 17 июля. Тем временем представитель Минобороны Великобритании сообщил, что на объекте приняли чрезвычайные меры для обеспечения непрерывной работы.

«Забастовки не повлияют на нашу способность предоставлять... потенциал Украине», - пообещал он.

Напомним, несколько дней назад, 12 июля, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили четыре ракеты Storm Shadow в зоне спецоперации.