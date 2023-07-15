AP: США рассматривают военные варианты противодействия России в небе Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Пентагоне изучают ряд военных вариантов для противодействия российской активности в небе над Сирией. Об этом пишет агентство Associated Press.

Как заявил представитель военного ведомства США, такая активность Воздушно-космических сил (ВКС) России, среди прочего, осложнила усилия коалиции по нанесению удара по лидеру группировки ИГИЛ* в прошлые выходные.

«Российская военная активность … проистекает из укрепляющегося сотрудничества и координации между Москвой, Тегераном и сирийским правительством в попытке оказать давление на США, чтобы вынудить их покинуть Сирию», - сообщили в ведомстве.

В США не верят, что российская авиация собирается «сбрасывать бомбы на американские войска или сбивать пилотируемые самолеты». Тем не менее не исключается, что Россия начнет сбивать беспилотники Reaper, так как, по мнению Пентагона, Россия полагает, что не получит серьезного военного ответа за подобные действия.

Напомним, по словам российского посла в США Анатолия Антонова, заявления Пентагона о том, что российские войска якобы препятствуют усилиям Вашингтона по борьбе с терроризмом в Сирии лишены здравого смысла и иногда выходят за рамки приличий.

*«Исламское государство» - террористическая организация, запрещена в России