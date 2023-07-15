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НовостиВ мире15 июля 2023 7:28

Такер Карслон загнал кандидата в президенты США в тупик вопросом про Россию

Сенатор Тим Скотт не смог объяснить, почему Россия считается угрозой для США
Дарья ЧИПУРНАЯ
Темнокожий сенатор-республиканец Тим Скотт не знает, что сказать про Россию

Темнокожий сенатор-республиканец Тим Скотт не знает, что сказать про Россию

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный американский телеведущий Такер Карлсон загнал в тупик единственного в США темнокожего сенатора-республиканца Тима Скотта вопросом о России. Беседа Карлсона с кандидатом в президенты США состоялась 14 июля в ходе мероприятия Family Leadership Summit.

Карлсон поинтересовался у Скотта, почему Россия на протяжении многих лет считается угрозой для США.

"Количество американцев, убитых русскими равняется нулю. Я, например, не знаю никого, кто погиб от рук России. При этом я лично знаю людей, которых убила Мексика", - сказал Карлсон, напомним про доставляемый из соседней страны наркотик фентанил, от которого американцы погибают тысячами.

При этом на вопрос почему угрозой для Америки является России, а не Мексика, Тим Скотт не нашел ответа.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинский конфликт завершится, как только этого захотят Соединенные Штаты. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков согласился с его мнением, назвав США подстрекателями и главным спонсором киевского режима.