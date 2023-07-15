Стали известны новые подробности о состоянии актера Ивана Краско после инсульта

Актер Иван Краско продолжает находиться в реанимации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Народный артист России, актер театра и кино Иван Краско продолжает находиться в реанимации после перенесенной операции из-за инсульта, однако его состояние здоровья улучшается. Об этом сообщила помощница артиста Дарья Пашкова РИА Новости 15 июля 2023 года.

"Сегодня, слава Богу, ему уже легче", - сказала Пашкова, добавив, что актер продолжает находиться в реанимационном отделении.

Помощница попросила разрешения у врачей находиться рядом с Краско, чтобы воссоздать для 92-летнего актера привычную атмосферу.

Напомним, Краско был экстренно госпитализирован в медицинский центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге, а 13 июля перенес операцию. На следующий день врачи планировали перевести народного артиста в обычную палату, однако состояние здоровья актера стало ухудшаться, у него начались галлюцинации.