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НовостиЗвезды15 июля 2023 8:04

Стали известны новые подробности о состоянии актера Ивана Краско после инсульта

Помощница Ивана Краско сообщила об улучшении состояния актера после операции
Дарья ЧИПУРНАЯ
Актер Иван Краско продолжает находиться в реанимации

Актер Иван Краско продолжает находиться в реанимации

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Народный артист России, актер театра и кино Иван Краско продолжает находиться в реанимации после перенесенной операции из-за инсульта, однако его состояние здоровья улучшается. Об этом сообщила помощница артиста Дарья Пашкова РИА Новости 15 июля 2023 года.

"Сегодня, слава Богу, ему уже легче", - сказала Пашкова, добавив, что актер продолжает находиться в реанимационном отделении.

Помощница попросила разрешения у врачей находиться рядом с Краско, чтобы воссоздать для 92-летнего актера привычную атмосферу.

Напомним, Краско был экстренно госпитализирован в медицинский центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге, а 13 июля перенес операцию. На следующий день врачи планировали перевести народного артиста в обычную палату, однако состояние здоровья актера стало ухудшаться, у него начались галлюцинации.