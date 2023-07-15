«Отставной дурак»: Медведев предложил принять Джонсона в психлечебницу без условий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя призыв бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона принять Украину в НАТО как можно быстрее и без каких-либо условий. В ответ на это российский политик предложил принять бывшего главу британского правительства в психлечебницу, назвав его отставным дураком.

Напомним, накануне Джонсон заявил, что Северный альянс должен быть сильным и как можно быстрее принять в свои ряды Украину, не выдвигая ей условий. Как считает экс-премьер Великобритании, «ни одна страна не приложила больше усилий для вступления в альянс».

«Его бы, отставного дурака, принять без условий в психиатрическую лечебницу. Вот там он сможет среди своих изображать крутого парня, требующего начать третью мировую», - написал в своем Telegram – канале Медведев, комментируя предложение Джонсона.

Политик также напомнил отрывок из текста песни Владимира Высоцкого «Дорогая передача!...», который завершается фразой: «Ну сумасшедший – что возьмешь!».