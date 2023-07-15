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НовостиПолитика15 июля 2023 8:52

МИД РФ проверяет заявление ООН о падении ракеты КНДР в экономической зоне России

В ведомстве отметили, что все осуществленные КНДР пуски являются ответом на действия США
Елизавета КУЗНЕЦОВА
МИД РФ проверяет заявление ООН о падении ракеты КНДР в экономической зоне России

МИД РФ проверяет заявление ООН о падении ракеты КНДР в экономической зоне России

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На данный момент четких данных о падении запущенной Северной Корей ракеты в экономической зоне России нет. Такое заявление в беседе с Lenta.ru сделал замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, отметив, что российское внешнеполитическое ведомство продолжает изучать информацию.

«Мои коллеги вместе с Министерством обороны продолжают это исследовать, но пока четкой информации о том, что ракета упала в экономической зоне России, нет», - заявил дипломат.

Как отметил замглавы внешнеполитического ведомства, все осуществленные КНДР пуски являются ответом на действия США, а также их союзников. «Они фактически провоцируют Северную Корею идти на наращивание своей оборонной мощи», - заявил он.

Напомним, помощник генерального секретаря ООН Халед Хиари ранее заявила, что запущенная 12 июля 2023 года Северной Кореей баллистическая ракета упала в исключительной экономической зоне России, сообщив также, что ракета летела примерно 74 минуты. Такой полет он назвал самым продолжительным среди полетов баллистических ракет, запущенных КНДР.