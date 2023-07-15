Минобороны: Весенний призыв граждан на военную службу в РФ завершен

В России завершился весенний призыв Фото: Минобороны РФ

Весенний призыв граждан на военную службу в России завершен. С таким заявлением 15 июля 2023 года выступило Министерство обороны Российской Федерации.

Всего в Вооруженные силы (ВС) РФ и другие воинские формирования для срочной службы были призваны и направлены 147 тысяч человек, сообщает ведомство.

Призывные комиссии в рамках весеннего призыва начали свою работу 1 апреля. Сборы призывников стартовали 20 апреля.

В Минобороны подчеркнули, что особое внимание было уделено комплектованию научных, научно-производительных и спортивных рот. В первые две роты было направлено около 490 человек, в спортивную - 200 призывников из сборной России по олимпийским видам спорта.

Ранее Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает поэтапное повышение нижнего предела призывного возраста с 18 лет до 21 года.

Призывные комиссии начали работу с 1 апреля, а отправки призывников со сборных пунктов российских субъектов в войска (силы) начались с 20 апреля