Минздрав предложил признать утратившим силу акты, разрешающие смену пола Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения РФ в связи с принятием закона о запрете смены пола признает утратившими силу акты, утверждающие форму и порядок выдачи медицинским организациям справки о смене пола. Такой проект документа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2017 номер 850н "Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола», - сказано в проекте приказа.

Напомним, днем ранее, 14 июля, Госдума РФ в окончательном, третьем чтении приняла закон о запрете смены пола. Данный документ предусматривает запрет на смену пола не только при помощи операции, но и изменение пола в государственных документах.

Кроме того, были одобрены поправки об аннулировании брака в случае, если один из супругов сменил пол, а также введении запрета на усыновлении детей.