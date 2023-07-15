В Алтайском крае проходит 43-я летняя краевая Олимпиада сельских спортсменов

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края/Алексей Спесивцев

Церемония открытия состязаний прошла вчера в районном центре Родино. В соревнованиях принимают участие около 1500 спортсменов из 52 районов края. С 13 по 16 июля между ними будут разыграны награды в 14 видах соревнований: гиревом и городошном спорте, легкой атлетике, настольном теннисе, полиатлоне, самбо, соревнованиях спортивных семей, футболе, а также баскетболе и волейболе — классическом и пляжном.

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края/Алексей Спесивцев

«Олимпиада в крае проводится уже в 43-й раз. Селу, где она проходит, всегда остается наследство. В Родино, например, это спортивные сооружения на стадионе и инвентарь, который был нужен для проведения соревнований. А еще в этом году в Родино начнем капитально ремонтировать детско-юношескую спортивную школу, - сказал Виктор Томенко приветствуя спортсменов и гостей олимпиады, которые приехали поддержать свои команды.

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края/Алексей Спесивцев

Губернатор поблагодарил организаторов за сохранение отличной объединяющей традиции. По мнению Виктора Томенко, олимпиада – это не только возможность для спортсменов продемонстрировать свои достижения, но почувствовать себя частью одной большой алтайской семьи.

Глава края пожелал участникам побед, честной, спортивной борьбы, ярких выступлений и рекордов, а жителей Родинского района поблагодарил за теплую встречу и гостеприимство.

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края/Алексей Спесивцев

КСТАТИ

Сельская олимпиада проходит в Алтайском крае с 1977 года, а муниципалитеты уже традиционно накануне финала проводят отборочные соревнования, чтобы территории на состязаниях представили лучшие спортсмены.