В Казани полиция задержала 35 футбольных фанатов за поджог файеров в поезде

Буйных фанатов "Зенита" и ЦСКА задержали по пути в Казань Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Казани правоохранительные органы задержали 35 футбольных болельщиков, которые устроили поджог файеров в поезде по пути на матч за Суперкубок России между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА.

Пресс-служба Министерства внутренних дел по Республике Татарстан сообщила, что в отношении буйных фанатов заведено уголовное дело по статье о хулиганстве, предусмотренной ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Кроме того, на 28 болельщиков были составлены протоколы о "мелком хулиганстве". Это ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Напомним, матч за Суперкубок России по футболу между "Зенитом" и ЦСКА пройдет 15 июля на стадионе "Ак Барс Арена" и начнется в 17:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что с 14 июля в отделы полиции были доставлены 58 болельщиков, 47 человек из которых задержаны на срок до 48 часов. Большинство задержанных являются фанатами столичного клуба ЦСКА.