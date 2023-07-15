Лавров открыл генконсульство на тайском острове Пхукет Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров открыл генконсульство на острове Пхукет в Таиланде. Видео торжественной церемонии появилось в Telegram-канале «Комсомольской правды».

Лавров отметил, что Таиланд является одним «из излюбленных мест отдыха россиян». «И даже находясь здесь непродолжительное время, я прекрасно понимаю почему», - добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, глава МИД РФ обсудил со своим министром иностранных дел Таиланда Доном Праматвинаем шаги по обеспечению работы карт российской платежной системы «Мир», заверив, что открытие генерального консульства является важным, однако не последним шагом по расширению присутствия России в Юго-Восточной Азии.

На открытии здания дипмиссии были десятки россиян, которые проживают в Таиланде, а после самой церемонии глава внешнеполитического ведомства направился на встречу с российскими гражданами.

Лавров приехал в Таиланд после своего визита Индонезии, где принял участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).