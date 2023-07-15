«Остается в больнице»: супруга Николая Дроздова раскрыла подробности состояния телеведущего

Дроздов пробудет в больнице еще несколько дней из-за дополнительных обследований Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный российский телеведущий и зоолог Николай Дроздов продолжает находиться в московской больнице и пробудет там еще несколько дней. Об этом сообщила супруга ученого Татьяна Петровна Дроздова, слова которой приводит телеканал "Звезда".

По словам жены ведущего программы "В мире животных", 86-летний Дроздов очень хорошо себя чувствует, но вынужден провести еще несколько дней в клинике из-за необходимости пройти ряд дополнительных обследований и сдать анализы.

При этом врачи до сих пор не выявили причину болей в животе, из-за которых Дроздов по настоянию своей жены обратился в больницу вечером 13 июля. Есть предположение, что отравление возникло из-за лекарств, которые Дроздов принимал накануне. Врачи продолжают разбираться.

Татьяна Дроздова сообщила, что ее супругу необходимо обследовать желудок. Сейчас Николай Николаевич готовится к этой процедуре и придерживается специальной диеты.

Ранее KP.RU сообщил, что в начале 2023 года вскрылась информации о падении Дроздова на лед, из-за чего он сломал семь ребер и повредил легкое.