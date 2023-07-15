Следствие требует арестовать администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» Фото: Олег ЗОЛОТО

Следствие просит суд об аресте администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» Михаила Полякова, подозреваемого в вымогательстве. Об этом сообщили в субботу, 15 июля, в пресс-службе суда.

«В суд поступило ходатайство следственных органов в отношении Михаила Полякова о заключении под стражу», - приводит ТАСС заявление, сделанное в пресс-службе суда, где уточняют, что следствие просит об аресте по статье «вымогательство».

По данному делу также поступил материал с требованием об аресте Александра Санина.

Напомним, в пятницу, 14 июля, появилось сообщение, что Москве задержали администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка». Как сообщалось, задержанному не предъявили обвинение, он находится в главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Telegram-канал «112» заявил, что речь идет о задержании экс-сотрудника ФСБ Михаила Полякова, которого называют администратором данного Telegram-канала.