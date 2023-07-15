В Германии заявили о неожиданном изменении в поведении Зеленского Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден снизить ожидания от наступления украинских войск, поскольку оно продвигается крайне медленно. Такое заявление сделала немецкая информационная программа Tagesschau со ссылкой на видеообращение украинского лидера, которое он сделал в минувшую пятницу, 14 июля.

«Мы должны быть благодарны каждому отвоеванному километру, каждому маленькому успеху», - заявил тогда украинский президент.

Как отмечают немецкие СМИ, такое высказывание указывает на сложности, с которыми сталкиваются Вооруженные силы Украины (ВСУ), а также изменения в позиции украинского президента.

Напомним, в тот же день, 14 июля, глава офиса украинского президента Андрей Ермак назвал украинское наступление медленным, заявив также, что Киев не собирается приукрашивать информацию о дальнейших действиях ВСУ.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что по состоянию на 11 июля 2023 года в результате наступления потери украинских войск с 4 июня этого года составили более 26 тысяч военных и 3 тысяч единиц различного вооружения.