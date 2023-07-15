Глава ИРТП Пелаццо: торговая палата думает о расчетах в рублях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итало-российская торговая палата (ИРТП) выразила желание создать систему, позволяющую российским компаниям приобретать итальянские товары, разрешенные для ввоза в страну. Такое заявление сделал глава ИРТП Фердинандо Пелаццо, отметив, что данная система будет предполагать оплату в российской валюте.

Пелаццо заявил, что в рамках товарообмена между Россией и Италией на данный момент есть сложности, в том числе по не попадающим под санкционные ограничения категориям продукции.

«Мы хотим создать систему, которая позволит российскому покупателю платить в рублях нам, а мы с нашего счета в третьей стране потом могли бы переводить эти деньги в Италию», - приводит РИА Новости заявление главы ИРТП.

По его словам, на создание подобного механизма необходимо несколько месяцев, поскольку потребуется провести переговоры банками, найти третью страну, а также установить отношения с ее финансовым регулятором.

Напомним, ранее министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани предложил временно разрешить энергетическим компаниям Европы платить за российский газ в рублях.