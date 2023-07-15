МО РФ: системы ПВО за сутки перехватили 3 снаряда HIMARS и 6 беспилотников ВСУ

Российские системы ПВО уничтожают ракеты и беспилотники ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке от 15 июля 2023 года сообщило о том, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно отбила украинские атаки в зоне проведения специальной военной операции.

Так, за прошедшие сутки было перехвачено три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS, а также сбиты шесть беспилотных летательных аппарата (БПЛА), принадлежащие Вооруженным силам Украины (ВСУ).

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, украинские беспилотники были сбиты в районах населенных пунктов Ключевое в ДНР, Залиман, Пшеничное и Кременная в ЛНР, Пологи в Запорожской области, а также в Жовтневом под Харьковом.

Ранее KP.RU писал, что 14 июля российскими средствами ПВО были ликвидированы 14 беспилотников ВСУ и сбиты девять снарядов HIMARS и РСЗО "Ураган".