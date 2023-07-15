Суд в Москве арестовал администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тверской суд Москвы в субботу, 15 июля, арестовал администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» Михаила Полякова, которого подозревают в вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов в отношении … Михаила Полякова о заключении под стражу сроком до 12 сентября", - приводит ТАСС заявление, сделанное в пресс-службе суда, где также уточнили, что подозреваемого арестовали по статье «вымогательство».

Напомним, в субботу, 15 июля, в пресс-службе суда сообщили, что следствие просит суд об аресте подозреваемого в вымогательстве Михаила Полякова.

Днем ранее, 14 июля, появилось сообщение, что в Москве был задержан администратор Telegram-канала «Кремлевская прачка». Как сообщалось, задержанному не предъявили обвинение. Telegram-канал «112» заявил, что речь идет о задержании экс-сотрудника ФСБ Михаила Полякова, которого называют администратором данного канала.