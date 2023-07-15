Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 июля 2023 11:25

Суд в Москве арестовал администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка»

Михаила Полякова подозревают в вымогательстве
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Суд в Москве арестовал администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка»

Суд в Москве арестовал администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тверской суд Москвы в субботу, 15 июля, арестовал администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» Михаила Полякова, которого подозревают в вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов в отношении … Михаила Полякова о заключении под стражу сроком до 12 сентября", - приводит ТАСС заявление, сделанное в пресс-службе суда, где также уточнили, что подозреваемого арестовали по статье «вымогательство».

Напомним, в субботу, 15 июля, в пресс-службе суда сообщили, что следствие просит суд об аресте подозреваемого в вымогательстве Михаила Полякова.

Днем ранее, 14 июля, появилось сообщение, что в Москве был задержан администратор Telegram-канала «Кремлевская прачка». Как сообщалось, задержанному не предъявили обвинение. Telegram-канал «112» заявил, что речь идет о задержании экс-сотрудника ФСБ Михаила Полякова, которого называют администратором данного канала.