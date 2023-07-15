«Ничего ужасного»: Дмитрий Шепелев рассказал, как проходили роды Жанны Фриске Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что был счастлив присутствовать рядом со своей возлюбленной Жанной Фриске во время рождения их общего сына Платона, которого теперь он воспитывает после смерти певицы. По его словам, это никак не повлияло на их отношения.

«Я не видел ничего такого, что могло бы как-то изменить мое воспоминание о человеке, которого я люблю. Ничего ужасного не было. Я очень рад, что был рядом с человеком, которого я люблю. Я мог поддержать ее», - рассказал телеведущий в YouTube-шоу Влада Аганова.

Как отметил Шепелев, он был безумно счастлив, что смог увидеть первые секунды жизни Платона. При этом у него есть второй сын Тихон. Однако, как рассказал телеведущий, он был расстроен, что не смог присутствовать на родах второго наследниках, поскольку его нынешняя избранница Екатерина Тулупова считает это неприемлемым.

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году от опухоли головного мозга. Накануне о том, какими были последние годы ее жизни, рассказал отец певицы. Владимир Фриске отметил, что артистке приходилось отказываться от многого, что она любила, в том числе от сладостей, но все же иногда она позволяла себе нарушить такие правила. «Мы на нее очень кричали», - отметил ее отец.