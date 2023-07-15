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НовостиПолитика15 июля 2023 11:53

Российский военный сообщил о взятии в плен трех бойцов ВСУ под Кременной

Боец ВС России притворился сослуживцем украинских военных
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российский военный сообщил о взятии в плен трех бойцов ВСУ под Кременной

Российский военный сообщил о взятии в плен трех бойцов ВСУ под Кременной

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский пехотинец с позывным Тапок взял в плен трех военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе штурма опорного пункта под Кременной, притворяясь их сослуживцем. Об этом ТАСС рассказал командир штурмового отряда с позывным Рубеж.

Как сообщил командир отряда, Тапок подносил своим товарищам боевой комплект и в темноте проскочил уже занятый опорный пункт, после чего залез в опорник с украинскими войсками. Пехотинец начал разговаривать на украинском языке, заявив о необходимости бежать, поскольку будет штурм.

Бойцы ВСУ послушались, покинув опорник, а потом Тапок велел лечь и отбросить оружие. Всего он взял в плен троих украинских солдат, за что его наградили орденом Мужества.

Напомним, днем ранее, 14 июля, российские военные сорвали наступление украинских войск под Клещеевкой и взяли пленных.