Владимир Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР 15 июля 2023 года

Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой ЮАР Сирилом Рамафосой в субботу, 15 июля 2023 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе южноафриканской стороны. Путин и Рамофоса обсудили африканскую мирную инициативу по украинскому вопросу, а также будущее зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля.

Стороны условились, что вернутся к обсуждению инициативы глав семи африканских стран по мирному урегулированию украинского кризиса на предстоящем в Санкт-Петербурге саммите Россия - Африка. В рамках июльского саммита Путин и Рамофоса также проведут отдельную встречу.

При обсуждении зерновой сделки Путин сообщил президенту ЮАР, что зафиксированные в договоре обязательства по отношению к России до сих пор остаются невыполненными, как и главная цель сделки - поставка зерна нуждающимся странам.

Кроме того, Рамафоса проинформировал Путина о ходе подготовки к саммиту БРИКС, который пройдет 22-24 августа в Йоханнесбурге.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у глав стран мирной миссии Африки будет возможность пообщаться с Путиным в Петербурге.