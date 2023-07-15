Патриарх Кирилл призвал папу Франциска и ООН защитить наместника Киевской лавры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с призывом к представителям поместных православных церквей, папе Франциску, а также генсекам ООН, ОБСЕ и Совета Европы в связи с арестом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, призвав принять меры для его защиты, отметив, что арест может привести к смерти митрополита.

«Вызывает сожаление тот факт, что при декларировании государственным руководством Украины своей приверженности демократическим нормам, европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека эти права», - сказано в обращении патриарха Кирилла.

Напомним, в пятницу, 14 июля, Киевский районный суд изменил меру пресечения митрополиту УПЦ на содержание под стражей до 14 августа 2023 года, с возможностью внесения залога в 33 миллиона гривен.

Как писал сайт KP.RU, наместник Киево-Печерской лавры находится под домашним арестом с апреля этого года. СБУ обвиняет священнослужителя по статьям о нарушении равноправия граждан в зависимости от их религии, а также «отрицании вооруженной агрессии России». Сам митрополит называет уголовное преследование политическим заказом.