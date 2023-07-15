Певица Юлия Ковальчук плачет каждый день после рождения второго ребенка

Певица Юлия Ковальчук плачет каждый день Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица Юлия Началова, родившая второго ребенка в 40 лет, стала плакать каждый день. Об этом российская исполнительница призналась на личной странице в соцсетях.

По словам Началовой, всё дело в ее друзьях, которые ежедневно поздравляют певицу с рождением второй дочери и дарят ей подарки.

"Каждый день получаю какие-то цветочки, какие-то подарочки. Это меня по-настоящему трогает, что я даже плачу", - призналась певица.

Напомним, о рождении второго ребенка в семье Юлии Ковальчук и певца Алексея Чумакова стало известно 8 июля. Пара на протяжении всей супружеской жизни тщательно скрывает от посторонних глаз старшую дочь Амелию, родившуюся в октябре 2017 года. По этой причине Ковальчук и Чумаков не спешат раскрывать имя новорожденной девочки.