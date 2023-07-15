МИД России потребовал от Киева освобождения наместника Киевской лавры

В МИД России отреагировали на неправомерные действия Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва требует от Киева следовать взятым на себя международно-правовым обязательствам и немедленно освободить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой опубликованы на сайте ведомства.

Захарова заявила, что Киев продолжает политику морального террора против верующих сограждан, нарушая Устав ООН и любые другие декларации о соблюдении прав человека и ликвидации форм нетерпимости и дискриминации на религиозной почве.

"Сожалеем, что продолжающееся беспрецедентное политически мотивированное давление на каноническую православную церковь и бесчинства против монахов и святынь Киево-Печерской лавры не получают внятных оценок профильных международных структур", - говорится в заявлении Захаровой.

Дипломат также призвала отказаться от политики "двойных стандартов" и занять принципиальную позицию исходя из своих полномочий.

В МИД РФ также добавили, что митрополит Павел страдает тяжелой болезнью, поэтому они призвали Киев предоставить ему надлежащую медицинскую помощь.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к папе Франциску, ООН, генсеку ОБСЕ и Совета Европы с призывом освободить митрополита Павла из рук киевского режима.