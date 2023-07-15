«Скандал или измена и семьи уже не будет»: Наталья Сенчукова разоткровенничалась о браке с Виктором Рыбиным

Сенчукова и Рыбин счастливы в браке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известные российские исполнители Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин счастливы в браке, который в декабре отметит свою 25 годовщину. Секрет их отношений прост: не переходить черту и беречь чувства друг друга.

"Если, не дай Бог, случится скандал или измена, то семьи уже не будет", - призналась Сенчукова в интервью Леди Mail.ru.

Певица не верит, что с супругом можно ругаться, унижать друг друга, а потом делать вид, что ничего не произошло. "У нас с Виктором, к счастью, другое представление о браке. Нужно беречь чувства любимого человека", - продолжила она.

Сенчукова и Рыбин встретились в юном возрасте. Ей было 20 лет, а ему - 27. С тех пор пара неразлучна. Но и в их крепких отношениях порой бывают трудности, однако Сенчукова старается не переходить черту. Нельзя при ссорах играть в молчанку, лучше сразу выговориться и решить проблему, считает певица.

"Мы уже столько лет вместе… Чего нам недопонимать-то? Мы одинаково смотрим на жизнь. Бывает, конечно, кто-то из нас фыркнет, но второй никогда не обращает на это внимания", - заключила Сенчукова о крепком браке с лидером группы "Дюна".

Напомним, у Сенчуковой и Рыбина есть сын Василий, который появился на свет в 1999 году. Недавно Василий впервые развелся, и, по мнению его мамы, причиной разлада в семье стало недопонимание.