В Краснодарском крае из-за ливня смыло пешеходный мост через реку

В Краснодарском крае из-за наводнения смыло пешеходный мост Фото: стоп-кадр видео очевидца

Администрация Туапсинского района Краснодарского края сообщила, что в поселке городского типа Новомихайловский из-за обильных осадков смыло пешеходный мост через реку Нечепсухо.

“Пешеходный мост через реку Нечепсухо, связывавший МКР Остров и улицу Колхозную в поселке Новомихайловском, смыло сегодня во время ливня. Жители не отрезаны от основной территории. В Новомихайловском есть альтернативный мост по улице Шаумяна”, — сообщили в телеграм-канале администрации района.

В Туапсинском районе Краснодарского края стихия не утихает уже несколько дней – из-за обильных дождей из берегов вышло сразу несколько рек. В результате наводнения пострадали больше 300 домов, а также повреждены дороги, мосты, водопроводы и другие объекты инфраструктуры.

15 июля объявлено экстренное предупреждение из-за продолжающихся ливней. Синоптики обещают обильные осадки с порывистым ветром и градом, а также предупреждают о возможном повышении уровня воды в реках.

Напомним, из-за непогоды в Краснодарском крае за несколько дней уже пять человек погибли – недавно в поселке Майский следователи обнаружили тело ранее пропавшего 15-летнего подростка.