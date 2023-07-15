Тяжелораненый боец из Дагестана Халидов спас трех офицеров в зоне спецоперации

Тяжелораненый боец из Дагестана спас трех офицеров в зоне СВО

Дагестанский военнослужащий Руслан Халидов, несмотря на тяжелое ранение, спас трех офицеров Внутренних войск РФ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рутульского района республики в Telegram.

У Халидова с позывным "Лакец" было тяжелое ранение в шею и контузия, но он, превозмогая боль, довел боевых товарищей до медицинского пункта.

Администрация Рутульского района показала видео, на котором один из офицеров обнимает бойца из Дагестана в знак благодарности. ""Лакец" нас вывез с точки боя. Если бы он не смог ехать, мы бы все погибли", - сказал спасенный офицер, назвав Халидова настоящим героем.

На записи у "Лакца" были перевязаны голова и обе руки. Сообщается, что он пока плохо слышит.

Ранее KP.RU рассказал, что герои СВО после боевых ранений прошли курсы дополнительного образования для продолжения службы в учреждениях Минобороны России.