В Сочи ожидаются сильные ливни и смерчи над морем

На Сочи надвигается непогода Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Сочи все городские службы были переведены в режим усиленной работы в связи с ожидаемым резким ухудшением погоды в субботу, 15 июля 2023 года. Соответствующий указ главы Сочи Алексея Копайгородского опубликован на сайте администрации.

Синоптики сообщают, что начиная со второй половины дня 15 июля в Сочи ожидается сильный ливень, а на участке Магри-Веселое существует риск возникновения смерчей над морем.

Жителям Сочи и туристам рекомендовано воздержаться от отдыха возле воды. В случае ЧС администрация Сочи просит звонить по номеру "112".

Напомним, непогода настигла Краснодарский край 7 июля. В Сочи объявлено штормовое предупреждение: в городе из-за ливневого водопада смывает асфальт вместе с машинами, а в Туапсинском районе под воду уходят курортные поселки.