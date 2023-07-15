Эксперт по Украине рассказал о серьезной ошибке НАТО

FT: в НАТО не понимают, что принципы безопасности в Европе изменились Фото: REUTERS

Бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер заявил, что страны военного блока НАТО еще не понимают, что сущность безопасности в Европе изменилась. Он подчеркнул, что на прошедшем саммите альянса Украина не получила никаких гарантий, отличных от предложенных еще в далеком 2008 году.

“Действительно, формулировки, использованные в Вильнюсе, можно рассматривать как более слабые, подчеркивая, что приглашение будет предоставлено только когда "все союзники согласятся" (что значит, что они пока не согласны)”, — отметил Волкер в статье для Financial Times.

Также он подчеркнул, что итоговые заявления стран НАТО показали, что Вооруженные силы Украины в данный момент не соответствуют критериям для присоединения к альянсу. Волкер считает, что подобные проблемы необходимо решить “твердым приглашением” Украины в НАТО, однако признает невозможность этого сценария без победы ВСУ на поле боя.

Напомним, с 11 по 12 июля в Вильнюсе проходил саммит НАТО, в ходе которого союзники Зеленского в очередной раз воздержались от четких гарантий о вступлении Украины в альянс и указали, что вопрос о членстве Киева в военном союзе не имеет смысла без победы Украины в конфликте.

В свою очередь президент Украины назвал подобную осторожную позицию альянса “абсурдной” и устроил очередную истерику у себя в соцсетях. Официальный представитель МИД России Мария Захарова не смогла не прокомментировать это мероприятия и назвала его “фейл-саммитом”, указав, что у НАТО просто “не стоит членство” на Украину.