Киевский режим берет в заложники детей, чтобы осуществить теракт на Запорожской АЭС. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Глава общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов заявил, что в преддверии саммита военного блока НАТО сотрудники спецслужб России задержали группу украинских диверсантов, планировавших помочь киевскому режиму в лазерной наводке ракет при ударе по Запорожской АЭС.

“То есть, ядерный терроризм – это фирменный почерк вот этого террористического злокачественного образования украинского государства – Ивано-Франковска и Львова – которые сегодня пытаются построить на южнорусских землях наши враги”, — отметил он в эфире Радио “Комсомольская правда”.

Рогов подчеркнул, что задержание этой группировки прекрасно сходится с недавними попытками Киева нанести удары по Курской АЭС, а также постоянным террором в отношении Запорожской АЭС. Рогов считает, что украинские власти не прекратят угрозы ядерной безопасности в регионе и риск сохранится вплоть до полного уничтожения киевского режима.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также неоднократно подчеркивала, что киевский режим не прекратит проведение террористических актов по всему миру и никогда не станет другим. Глава МИД РФ Сергей Лавров также отмечал, что киевский режим уже давно перешел к откровенно террористическим методам.