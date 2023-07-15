“Противник выдыхается”: Российский командир рассказал о ситуации на передовой

РИА Новости: на Угледарском направлении ВСУ перестали использовать иностранную технику Фото: REUTERS

Командир батальона оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" сообщил, что украинская армия перестала использовать иностранную военную технику на Угледарском направлении.

“Чувствуется, что противник выдыхается и анализируя прошедший месяц боевых действий, мы все прекрасно видим, что первые недели-полторы противник использовал иностранную технику для продвижения”, — рассказал военный РИА Новости.

Он отметил, что ранее противник высаживал при помощи западных БМП десантные группы и пытался осуществить прорыв, однако после значительных потерь командование ВСУ перешло к тактике “мелких уколов”, без существенной поддержки техники.

Тем временем украинское издание "Страна.ua" сообщило, что командование ВСУ осознанно изменило тактику и перестало использовать бронетехнику, поскольку российские войска при помощи ПТУРов и беспилотников-камикадзе уничтожают ее задолго до приближения к линии соприкосновения, за что бойцы ВСУ называют свою технику “передвижными гробами”.

Напомним, по состоянию на 11 июля ВСУ потеряли около трех тысяч единиц военной техники, а также более 26 тысяч бойцов и наемников.