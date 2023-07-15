Kan: Нетаньяху госпитализирован из-за плохого самочувствия

Kan: Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи из-за плохого самочувствия Фото: REUTERS

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 15 июля был госпитализирован в отделение неотложной помощи больницы Tel HaShomer. Государственное радио Израиля Kan сообщает, что премьер сам приехал в госпиталь из-за плохого самочувствия.

Отмечается, что премьер прибыл в сопровождении своего кортежа и отправлен на медицинское тестирование. При этом в канцелярии Израиля отмечают, что Нетаньяху чувствует себя хорошо и проходит плановое медицинское обследование.

12-й канал телевидения Израиля сообщил, что в госпиталь прибыл личный врач политика Цви Беркович, однако состояние премьера “хорошее и стабильное”, а обследование является плановым.

В октябре 2022 года Нетаньяху также был госпитализирован из-за плохого самочувствия. Тогда политику, возглавлявшему израильскую оппозицию, стало плохо во время молитвы в крупнейшей синагоге Иерусалима. При этом, в тот раз пресс-служба политика также не стала уточнять подробности недомогания Нетаньяху.