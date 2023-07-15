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НовостиПроисшествия15 июля 2023 15:42

Видео допроса подозреваемого в покушении на Симоньян и Собчак опубликовала ФСБ

Задержанный признался, что получил задание на убийство Симоньян от СБУ
Сергей ЧИКОВ
15 июля ФСБ задержала неонацистов, планировавших убийство Маргариты Симоньян

15 июля ФСБ задержала неонацистов, планировавших убийство Маргариты Симоньян

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео с задержанным по подозрению в покушении на российскую журналистку Маргариту Симоньян. На видео задержанный признается в создании неонацистской группировки и связях с главой ГУР Минобороны Украины Будановым.

“Я создал нацистскую группировку "Параграф-88". Связался с СБУ. <…> Мы получили задание на убийства Симоньян и Собчак. Провели разведку местности, за что получили 20 тыс. рублей”, — сказал задержанный.

Напомним, 15 июля ФСБ совместно с Министерством внутренних дел и Следственным комитетом Российской Федерации задержали в Москве и Рязанской области неонацистов, планировавших убийство главного редактора "России сегодня" и RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что данный случай стал очередной попыткой террористического нападения на российских гражданских лиц, организованной киевским режимом, тщательно опекаемым западными кураторами.