15 июля ФСБ задержала неонацистов, планировавших убийство Маргариты Симоньян Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео с задержанным по подозрению в покушении на российскую журналистку Маргариту Симоньян. На видео задержанный признается в создании неонацистской группировки и связях с главой ГУР Минобороны Украины Будановым.

“Я создал нацистскую группировку "Параграф-88". Связался с СБУ. <…> Мы получили задание на убийства Симоньян и Собчак. Провели разведку местности, за что получили 20 тыс. рублей”, — сказал задержанный.

Напомним, 15 июля ФСБ совместно с Министерством внутренних дел и Следственным комитетом Российской Федерации задержали в Москве и Рязанской области неонацистов, планировавших убийство главного редактора "России сегодня" и RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что данный случай стал очередной попыткой террористического нападения на российских гражданских лиц, организованной киевским режимом, тщательно опекаемым западными кураторами.