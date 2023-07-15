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НовостиПолитика15 июля 2023 16:00

“Лицемерие”: Илон Маск возмутился поставкой Украине кассетных боеприпасов

Илон Маск назвал лицемерными поставки США кассетных снарядов Украине
Сергей ЧИКОВ
Илон Маск раскритиковал Вашингтон за поставку кассетных боеприпасов Киеву

Илон Маск раскритиковал Вашингтон за поставку кассетных боеприпасов Киеву

Фото: REUTERS

Американский предприниматель Илон Маск назвал “лицемерным” решение Вашингтона отправить Украине кассетные боеприпасы и предупредил о негативных последствиях такой меры.

“Ничего хорошего из этого не выйдет”, — написал миллиардер на своей странице в Twitter.

Маск подчеркнул, что ранее Соединенные Штаты осуждали применение подобного оружия, однако теперь сами посылают его для применения в боях.

“Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие”, — предупредил бизнесмен.

Напомним, в преддверии саммита НАТО президент США Джо Байден анонсировал поставки Украине кассетных боеприпасов.

В свою очередь Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская армия готова ответить на данный шаг Вашингтона применением аналогичного оружия, которое в достаточном количестве есть в арсенале ВС РФ.

При этом американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что решение Вашингтона отправить Украине кассетные боеприпасы не повлияет на ход конфликта.

Схожее мнение высказал генерал-лейтенант армии США в отставке Марк Хертлинг, добавив, что применение подобных снарядов противоречит самой идеи наступления, а украинские войска в случае прорыва российской обороны будут вынуждены преодолевать заминированные собственными неразорвавшимися снарядами территории.