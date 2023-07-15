“Лицемерие”: Илон Маск возмутился поставкой Украине кассетных боеприпасов

Илон Маск раскритиковал Вашингтон за поставку кассетных боеприпасов Киеву Фото: REUTERS

Американский предприниматель Илон Маск назвал “лицемерным” решение Вашингтона отправить Украине кассетные боеприпасы и предупредил о негативных последствиях такой меры.

“Ничего хорошего из этого не выйдет”, — написал миллиардер на своей странице в Twitter.

Маск подчеркнул, что ранее Соединенные Штаты осуждали применение подобного оружия, однако теперь сами посылают его для применения в боях.

“Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие”, — предупредил бизнесмен.

Напомним, в преддверии саммита НАТО президент США Джо Байден анонсировал поставки Украине кассетных боеприпасов.

В свою очередь Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская армия готова ответить на данный шаг Вашингтона применением аналогичного оружия, которое в достаточном количестве есть в арсенале ВС РФ.

При этом американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что решение Вашингтона отправить Украине кассетные боеприпасы не повлияет на ход конфликта.

Схожее мнение высказал генерал-лейтенант армии США в отставке Марк Хертлинг, добавив, что применение подобных снарядов противоречит самой идеи наступления, а украинские войска в случае прорыва российской обороны будут вынуждены преодолевать заминированные собственными неразорвавшимися снарядами территории.