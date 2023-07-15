Джеймс Кэмерон опроверг слухи о создании фильма про гибель батискафа "Титан"

Джеймс Кэмерон опроверг слухи о переговорах по созданию фильма о батискафе “Титан” Фото: EAST NEWS

Канадский кинорежиссер, автор фильма “Титаник” Джеймс Кэмерон опроверг слухи о том, что он ведет переговоры о создании фильма о затонувшем в Атлантике батискафе “Титан” компании OceanGate Expeditions.

“Я не нахожусь в переговорах о фильме про OceanGate и никогда не буду”, — заявил Кэмерон у себя в Twitter. Режиссер подчеркнул, что обычно старается не комментировать слухи в СМИ, однако в данном случае посчитал необходимым сделать это.

Напомним, 19 июня компания OceanGate сообщила о потере связи с батискафом “Титан”, который отправился на экскурсию к месту гибели “Титаника” в Атлантике. Спустя три дня поисков береговая охрана США обнаружила обломки аппарата, а последующая экспертиза подтвердила смерть всех членов экипажа. В связи с трагедией, унесшей жизни пятерых человек, компания приостановила свою деятельность, а некоторые эксперты считают, что трагедию можно было избежать.