В Москве арестовали шестерых обвиняемых в покушении на Симоньян и Собчак Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Басманный суд Москвы арестовал шесть человек по подозрению в покушении на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак.

“Ходатайства следователя в отношении несовершеннолетних граждан Г. 2005 года рождения, Е., С., З. 2006 года рождения, <...> а также Балашова Михаила Михайловича, Савельева Егора Сергеевича, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ, удовлетворены и им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14.09.2023”, — сообщает РИА Новости.

Отмечается, что данная статья предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, 15 июля сотрудники ФСБ России совместно с МВД и Следственным комитетом РФ задержали в Москве и Рязанской области неонацистов по подозрению в покушении на российских журналистов.

Также ФСБ опубликовала видео с задержанным, который в ходе допроса признался в создании неонацистской группировки "Параграф-88", а также установлении связи с главой Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым.