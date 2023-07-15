Губернатор Гладков: ПВО сбила две воздушные цели ВСУ на подлете к Белгороду

Губернатор Гладков: над Белгородом ПВО сбила две воздушные цели ВСУ Фото: Минобороны РФ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 15 июля системы ПВО России сбили две воздушные цели ВСУ на подлете к Белгороду.

“Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты 2 воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле”, — сообщил Гладков у себя в телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что в данный момент информации о пострадавших от обстрела нет.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что “для украинских нацистов нет никаких моральных преград”, поэтому киевский режим продолжает терроризировать приграничные районы России и запугивать мирных людей.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что киевский режим своими заявлениями о намерении “убивать русских в любой точке мира” доказал, что Вашингтон является спонсором терроризма.